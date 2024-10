Calcio, Vado. Col Gozzano bastano i tre punti, in attesa di tempi migliori

VADO - GOZZANO 2-1 (33' Vita, 48' Alfiero - 8' Dentale)

52' FINISCE QUA! IL VADO BATTE 2-1 IL GOZZANO!

51' Donaggio ha la palla del 3-1 la porta è spalancata, ma il destro esce alla destra di Aiolfi

49' protesta Sangiorgio, cartellino rosso per il numero 11 ospite, Vado in superiorità numerica

45' saranno sette i minuti di recupero

41' Cottafava rinforza gli ormeggi con Montesano al posto di Monteverde

40' sfiora il pari in ripartenza il Gozzano, incrocia Bianchi di mancino, pallone a una ventina di centimetri dal palo

36' Anche il Vado recrimina per un legno colpito, è Donaggio di testa a trovare il palo

34 il taccuino si riempie solo di cambi, Diop per Bussaglia. Battibecco con Lunardon ammoniti entrambi. Per il tecnico scatta il cartellino rosso

30' Lora entra in mediana a sostituire Gagliardi, Alfiero lascia spazio a Donaggio

27' Lettieri va sul primo palo, Bellocci lo aspetta e blocca

24' "parata" di Abonckelet, punizione dal limite per il Gozzano e giallo inevitabile per il centrocampista

23' risponde Lunardon: Monteleone per Italiano

22' cambio Vado: Di Matteo per Mameli

18' entra Sangiorgio per Areco per il Gozzano, ritmi sempre non esaltanti

14' ammonito Pennati

5' due cambi per il Gozzano: entrano Cento e Lischetti per Carollo e Dentale

3' VADO IN VANTAGGIO! ALFIERO! INTERVENTO NON PERFETTO DI AIOLFI, L'ATTACCANTE DI TESTA APPOGGIA IN RETE!

2' Gagliardi prova subito a scuotere i suoi, destro dai 25 metri alto

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo, risultato in parità al Chittolina

45' ammonito Lunardon

42' il Vado non ha sfruttato l'onda lunga del pareggio, ancora Lettieri chiama alla parata Bellocci

33' PAREGGIO DI VITA! LANCIO DALLE RETROVIE NON LETTO BENE DALLA DIFESA OSPITE, L'ATTACCANTE INCROCIA SUL PALO LUNGO E SUPERA AIOLFI

31' Palo del Gozzano! Azione fotocopia ma dall'angolo opposto rispetto al gol. Sempre Areco per Dentale, il montante salva Bellocci

30' punizione per Capra, traiettoria tesa per Abonckelet che anticipa Aiolfi senza però averel a coordinazione per trovare la porta

27' pallone sanguinoso di Di Matteo per Abonckelet, Casazza salva tutto su Lettieri

25' buona manovra al limite per i piemontesi, il 2006 Lettieri fallisce però l'impatto con il pallone

23' altro giallo Vado, Alfiero in ritardo

21' primo squillo rossoblu con Capra al tiro al volo dal limite, Aiolfi si allunga senza dovere però intervenire

18' primo quarto d'ora da incubo per i padroni di casa, ritmi bassi e personalità ancora da ritrovare

12' ammonito Casazza, intervento di frustrazione per il centrale rossoblu

10' 3-5-2 per il Vado. Di Matteo, Venneri e Casazza centrali, Gagliardi in regia con Capra e Abonckelet mezz'ali, Bussaglia e Monteverde i due quinti, Vita e Alfiero in attacco

8' E INFATTI IL GOZZANO PASSA! DENTALE! ANGOLO ROSSOBLU E INZUCCATA IN SOLITARIA DEL NUMERO 20 OSPITE!

7' se l'è venuta a giocare a viso aperto Lunardon, come nelle attese del resto

5' rischia il Vado, corner di Areco, sfera ribattuta che termina sui piedi di Amoabeng, battuta immediata contenuta a pochi passi da Bellocci

2' punizione Monteverde, traiettoria arquata ma fuori dallo specchio

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Bellocci, Monteverde, Capra, Bussaglia, Alfiero, Gagliardi, Vita, Abonckelet, Casazza, Venneri, Di Matteo

A disposizione: Sattanino, Montesano, Lora, Mameli, Dopp, Corengia, Agostino, Donaggio, Mele

Allenatore: Cottafava

GOZZANO: Aiolfi, Graziano, Gemelli, Amoabeng, Bianchi, Pennati, Dentale, Carollo, Italiano, Areco, Lettieri

A disposizione: Ravarelli, Cento, Lischetti, Sangiorgio, Ori, Lattari, Settimo, Monteleone, Ahayaoui

Allenatore: Lunardon

Arbitro: Duranti di Trento

Assistenti: Chimento di Saronno e Cattaneo di Monza