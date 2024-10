"Scherma in Piazza" a Portofino con i vicecampioni olimpici Macchi e Bianchi

Verso gli Europei Assoluti 2025, in programma a Genova (fasi eliminatorie al Jean Nouvel, finali nel nuovo Palasport) dal 14 al 19 giugno, la Scherma continua a brillare. Sabato prossimo, alle 18:30, nuovo appuntamento con "Scherma in piazza": Dopo la prima riuscitissima tappa di Chiavari, alla presenza della campionessa olimpica di spada Giulia Rizzi, sarà Portofino il cuore di un nuovo spettacolare evento curato dal Club Scherma Rapallo con la collaborazione del Comune di Portofino e Portofino Yacht Marina.

Due i campioni del fioretto pronti a illuminare questa speciale serata: il livornese Filippo Macchi, argento individuale e a squadre a Parigi 2024, e il compagno Guillaume Bianchi. Due eccellenze conosciute dal grande pubblico durante le Olimpiadi, in particolare Macchi dopo la finalissima persa 15-14 contro hongkongese Cheung Ka Long a seguito di discusse scelte arbitrali. I due atleti della Nazionale della Federazione Italiana Scherma concluderanno una staffetta spettacolare che vedrà opposti Alessandra Tavola (Comense Scherma) e la rapallese Lucrezia Canessa (Comense Scherma nel fioretto, Giovanni Battista Pistacchi (Club Scherma Voltri) e Giorgio Canepa (Club Scherma Voltri) nella sciabola, Benedetta Madrignani (Circolo Scherma Spezia) e Margherita Baratta (GenovaScherma), Stefano Damiani (Pompilio) e Luigi Gibelli (Pompilio) nella spada.

"La cornice sarà fantastica, impreziosita dagli argenti olimpici Macchi e Bianchi, e penso che dal loro esempio molti dei nostri giovani atleti potranno trarre la giusta ispirazione. In campo organizzativo l'impegno è grande, vogliamo far conoscere la nostra disciplina al maggior numero di persone e di promuovere l'appuntamento degli Europei .- afferma il presidente regionale Giovanni Falcini - Ringrazio il Club Scherma Rapallo per l'organizzazione di questo appuntamento insieme al Comune e al Portofino Yacht Marina e la Federazione per la collaborazione. Portofino è una vetrina davvero unica per la nostra Scherma".

"Il nostro Club Scherma Rapallo è, da molti anni, al lavoro per portare la nostra amata disciplina in mezzo alla gente con manifestazioni come 'Scherma di Luna' - sorride la presidente Gabriella Bozza - Quella di Portofino è una nuova sfida che abbiamo volentieri accettato sia per la collaborazione attivata con il Comune e il Portofino Yacht Marina sia per il piacere di fare la nostra parte in ottica promozionale. E poi per i nostri atleti, vedere all'opera Macchi e Bianchi sarà una opportunità fantastica: per loro e tutta la Nazionale, faremo il tifo a Genova nel giugno 2025".

Gli Europei “Genova 2025” , realizzato con il supporto della FIS, sono sostenuti da Regione Liguria e Comune di Genova, patrocinati da Coni e Sport e Salute. Partner degli Europei 2025 sono Costa Edutainment, ERG, Saar Depositi Portuali, Toyota, Gruppo Spinelli, Iveco, Silomar, Riberti, Columbus Informatica e Convention Bureau Genova