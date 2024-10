Open day in vista per l'Asd Mm70 Skate Roller Sports

Sabato 5 e Sabato 12 Ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, presso il Palatrincee, di Via della Trincee a Savona.

Un pomeriggio dedicato allo sport, durante il quale avrete la possibilità di partecipare a lezioni prova sperimentando direttamente l’attività e perché no… scegliere lo sport preferito per la nuova stagione sportiva 2024/25.

I referenti della Asd Mm70 Skate Roller Sports saranno infatti, disponibili a fornire informazioni sulle attività praticate.

"La nostra società sportiva pratica pattinaggio in line freestyle, curando soprattutto la disciplina del Roller Cross (percorso con vari ostacoli da superare). Questa disciplina è molto utile anche per chi ama pattinare in giro, infatti vi insegna a saltare e schivare ostacoli!

Nel caso in cui vi interessi lo Skateboard nessun problema!

Il Lunedì dalle 18.30 alle 20.00 presso la palestra delle scuola di Legino ed il Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 epresso ASP Milleluci di Legino il nostro istruttore Andrea vi accoglierà per farvi provare questa bellissima disciplina Olimpica

Per info contattaci senza impegno al 351.6683885, potete anche inviare un messaggio WhatsApp".