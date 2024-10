Wind Run: 6 Km di emozioni tra il molo di Andora e il Parco delle Farfalle organizzata dalla Golfo Dianese Runners

Nell'ambito del Windfestival, l’evento dedicato agli action sport di mare e di vento, il weekend del 5-6 ottobre 2024 ad Andora non sarà solo una celebrazione del surf e degli sport acquatici.

Domenica 6 ottobre i partecipanti si raduneranno per la Wind Run, una corsa di 6 km adatta a tutti, con un percorso totalmente pianeggiante: la partenza è prevista dal Molo di Andora e l'arrivo sarà previsto presso il Parco delle Farfalle.

La Wind Run è aperta a tutti: dalle famiglie con bambini, ai corridori più esperti, fino agli amici a quattro zampe.

Questa corsa non sarà solo un'opportunità per mettersi alla prova, ma anche una festa collettiva che ha come obiettivo il celebrare lo spirito dello sport in tutte le sue forme. Il Windfestival non è solo surf, kite, windsurf, e SUP, ma coinvolge anche una varietà di sport e attività all'aperto, creando un ambiente da anni consolidato come dinamico.

Le iscrizioni alla Wind Run sono aperte sia sabato 5 ottobre, dalle 15 alle 19, sia domenica 6 ottobre, dalle 8 alle 9 del mattino. Sarà possibile iscriversi direttamente contattando Christian Mallardo, presidente dei Golfo Dianese Runners ed organizzatore, al numero +39 348 210 3204. La partenza della gara è prevista per le 9:30.

Al termine della corsa, si terrà la premiazione dei primi tre classificati uomini e delle prime tre donne, con un buffet finale che sarà offerto a tutti i partecipanti.