Calcio, Savona. I gruppi Ultras biancoblu avranno un unico striscione per le sfide interne

E' arrivata in serata la presa di posizione dei Pessimi Elementi 2013, della Brigata 1907 e dei Vecchi Ultras 1972: i tre gruppi hanno infatti deciso di presentare un unico striscione per le gare interne del Savona.

Ecco la nota:

UN NUOVO INIZIO.

la stagione 24/25 sarà caratterizzata da qualche cambiamento, visto la giusta alchimia da anni tra i gruppi

PESSIMI ELEMENTI 2013, BRIGATA 1907 e VECCHI ULTRAS 1972.

Si è deciso dopo tanti anni di ricongiungersi per le partite casalinghe sotto un unico

striscione ..

Uno striscione che rappresenta anni di sacrificio in categorie non degne sicuramente del nostro nome e della

nostra storia sugli spalti ..

Lo striscione esordirà domenica per la prima partita casalinga.

INVITIAMO TUTTI A PORTARE CON SÉ LA SCIARPA ..

UNITI VERSO UN UNICO OBBIETTIVO, RISALIRE .. INSIEME!

UNITI VERSO L'UNICA GIUSTA VIA .. QUELLA ULTRAS!

AVANTI SAVONESI!"