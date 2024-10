Calcio, Borghetto. Rattalino mette nel mirino la Virtus: "A Sanremo vero test di maturità"

Due gol realizzati e porta intonsa: il Borghetto ha approcciato la nuova stagione al meglio nell'esordio contro il Cengio.

Una sfida insidiosa, ma superata a pieni voti dalla squadra di mister Rattalino.

"Abbiamo affrontato una squadra indubbiamente con delle qualità importanti dalla cintola in su, fedele anche alla filosofia del suo allenatore.

Non aver subito gol è un aspetto fondamentale di quanto visto domenica, insieme a un buon equilibrio generale e a un gruppo di giovani davvero interessante.

Barone e Rolon in mediana? Daniele sa giocare a calcio e nel dettare i tempi ci ha dato una grossa mano, per Pablo abbiamo dovuto attendere l'arrivo di un documento, motivo per cui non è stato inserito in distinta. Trovare la giusta alchimia nelle prossime settimane sarà interessante, per riuscire a mettere in campo una squadra propositiva ma che sappia al contempo avere dei propri equilibri consolidati.

Ora - conclude Rattalino - ci aspetta una sfida da prendere con le molle: la Virtus Sanremo è una squadra esperta e di "marpioni", sarà un bel test di maturità da affrontare".