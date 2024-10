Atletica Val Lerrone. Anna Garibaldi è a Caorle per i Campionati Nazionali Cadetti

Anna Giribaldi dell’Atletica Val Lerrone è ai Campionati Nazionali CADETTI/CADETTE di Atletica a Caorle. Rappresenterà la Liguria avendo ricevuto la convocazione per le Prove Multiple.

“È il risultato del grandissimo impegno che Anna ha sempre dedicato agli allenamenti - hanno dichiarato i tecnici Adina Navradi e Andrea Verna - Non possiamo che augurarle tutte le soddisfazioni che merita da questa prima esperienza nazionale con la rappresentativa“.

Chi volesse guardare Anna gareggiare sul canale digitale

https://live.tv.sportface.it/s/atletica/

le prove multiple (pentathlon) si svolgeranno sabato 5 ottobre alle 13.15 negli 80m ostacoli, alle 14.20 nel salto in alto, alle 16.40 nel giavellotto.

domenica 6 ottobre, ore 10.45 Anna si confronterà con salto in lungo e alle 12.35 nei 600m

L’Atletica Val Lerrone, in attesa che sia inaugurata la nuova pista di Villanova d’Albenga, ha ricominciato i suoi corsi provvisoriamente nel parco Villapiana di Garlenda. Per informazioni e per le prove è possibile contattare la Val Lerrone ai numeri 3392962092 (Andrea) e al 3293934766 (Adina)