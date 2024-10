Calcio, Albenga. Mariotti chiede scusa alla squadra: "Sono stato duro, per noi inizia una settimana fondamentale sotto ogni punto di vista..." (VIDEO)

Marco Mariotti è l'autentico mastice che, in questa fase della stagione, sta tenendo incollate l'un l'altra le componenti dell'Albenga.

Il tecnico ha sottolineato il momento difficile al di fuori del rettangolo verde: i giocatori non sono sereni e lo stesso allenatore lo ha confermato nel post partita. Due giorni di riposo e poi mercoledì si torna al Riva, nella speranza che il clima tra le mura dello spogliatoio possa volgere nuovamente al sereno.

Lo stesso mister si è scusato per le parole rivolte alla squadra tra primo e secondo tempo, complice una prima frazione non eccelsa, tenendo in considerazione le condizioni in cui la squadra lavora da inizio della preparazione.