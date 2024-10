Calcio, Prima Categoria B. Savona - Spotornese su tutte, Quiliano e Vadese puntano a rimanere a punteggio pieno

Cinque partite pomeridiane nel girone B di Prima Categoria e, dopo il buon punto in trasferta dello Speranza in casa del Masone, i match delle squadre savonesi saranno quasi tutti concentrati nel nostro comprensorio.

L'unico confronto diretto in calendario è quello tra Savona e Spotornese, per il resto sarà un botta e risposta con il genovesato.

La Letimbro riceverà il Multedo, il Quiliano & Valleggia l'Old Boys Rensen, mentre la Vadese farà rotta verso levante per affrontare il Pegli Lido.

A completare il programma Campese - Vecchiaudace.