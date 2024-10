Calcio, Eccellenza. Il Taggia frena il Celle Varazze, ma i biancoblu recriminano per il gol annullato ad Akkari

Riuscire a rientrare dall'estremo ponente con punti utili per la propria classifica è sempre una missione difficile quando si affronta il Taggia.

Lo ha capito anche il Celle Varazze, stoppato dalla squadra di mister Fiuzzi domenica scorsa.

I giallorossi possono recriminare per l'occasione di Pellicanò nel primo tempo, mentre per mister Valmati c'è il rammarico del gol annullato ad Akkari proprio nel finale di gara. Sui social circola il video con il replay dell'episodio dove la punta sembra scattare in posizione regolare, con il primo assistente che osserva il posizionamento della linea difensiva di casa una volta che il pallone era già partito verso la testa del centravanti.

I biancoblu proseguono comunque la propria striscia positiva, conquistando il secondo cleen sheet di fila: un bel segnale di compattezza dopo le difficoltà palesate nella marcia di avvicinamento al campionato.

TAGGIA - CELLE VARAZZE 0-0

Taggia: Brizio M., Cavallero, Carletti L., Colantonio, Castaldo, Martelli, Moglan (88’ Cassini S.), Sina E. (85’ Dorandini), Mehmetaj (60’ Alasia G.), Pellicanò, Cappello. Allenatore: Fiuzzi

Celle Varazze: Mitu, Galatolo (60’ Bonanni), Damonte (85’ Anselmo), Bottino, Guida, Gnecchi (75’ Panepinto), Righetti M. (80’ Akkari), Calcagno, Battaglia, Ventre (70’ Durante), Zampano.

Allenatore: Valmati

Arbitro: Miraglia di Imperia