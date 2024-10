Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: Per Pietra e Campomorone è festa del gol, l'andata va ai biancocelesti (4-3)

PIETRA LIGURE - CAMPOMORONE 4-3 (27' e 48' Rovere, 47' GA. Insolito, 59' Puddu - 12' Montemagno, 37' Marzi, 93' Fassone rig.)

48' RIGORE CAMPOMORONE, Trabacca giù in area, FASSONE SPIAZZA VERNICE! 4-3!

47' applausi anche per Vernice, presa di ferro sul primo palo

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' Gibertini ha la palla del pokerissimo, azione insistita ma destro a lato

43' due minuti alla fine, alta la punizione del neoentrato Giambarresi

41' chiude in 10 anche il Pietra, doppio giallo a Franco

37' Cocco ridisegna i suoi 3-5-2

34' Lingua per Rovere, chiude i cambi Cocco

30' ammonito Franco

28' botta al gluteo per Faedo, costretto a uscire. In campo va Gibertini, Gabriele Insolito passa esterno d'attacco

27' Sogno tenta il lob da centrocampo, Rainone riprende la posizione, ma non è necessario l'intervento

22' Borlotti per Aicardi, grandi applausi da tutta la tribuna per il classe 2007

21' CAMPOMORONE IN DIECI, DOPPIO GIALLO PER MARC TONA

18' Cocco dà spazio anche a Gasco, esce Lufi

14' QUARTO GOL DEL PIETRA! GIACOMO PUDDU NON DEVE NEMMENO SALTARE, BASTA PRENDERE LA MIRA E INDIRIZZARE LA PALLA DI TESTA SUL PALO LUNGO

13' Sogno ci mette pochi attimi ad annusare la porta, Rainone sventa in corner

12' Cocco lancia Sogno, esce Dominici

11' schiaccia il mancino Fabbri, pallone a lato. L'ex Finale è stato schierato mezz'ala nel 3-5-2

9' giallo anche per Dominici

7' ammonito Aicardi

4' IL PIETRA LA RIBALTA!!! ROVERE SCATTA IN POSIZIONE REGOLARE E DI PIATTO REALIZZA LA PROPRIA DOPPIETTA

3' IL PAREGGIO IMMEDIATO DEL PIETRA! GABRIELE INSOLITO CONVERGE DA SINISTRA PER CERCARE IL SECONDO PALO, BATTUTA MAGICA CHE NON LASCIA SCAMPO A RAINONE

1' Inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

47' la prima frazione si chiude con il colpo di testa a lato di Damonte, squadre negli spogliatoi

40' Franco a terra in area, tutta la panchina del Pietra a reclamare il rigore

39' giallo per Tona

37' CAMPOMORONE DI NUOVO IN VANTAGGIO! BREAK DI TURONE CHE RICONQUISTA PALLA A CENTROCAMPO, LA DIFESA DEL PIETRA SULLA TRANSIZIONE NON E' BEN POSIZIONATA, PERMETTENDO COSI' A MARZI DI BATTERE VERNICE

34' patisce il Campomorone in questa fase i lanci in verticale dei biancocelesti, Dominici scarta Rainone e di destro tira verso la porta sguarnita, salvataggio miracoloso sulla linea!

33' prova a cavalcare l'onda il Pietra, tentativo di lob di Dominici, Rainone non calcola al meglio l'uscita, ma il pallone non trova la porta

27' IL PAREGGIO DEL PIETRA! SUPER AZIONE PERSONALE DI ROVERE CGE PUNTA LA PORTA PARTENDO QUASI DALLA LINEA MEDIANA, IL SUO MANCINO SUL SECONDO PALO E' QUASI UN PUTT DA GREEN DI GOLF

23' proteste Pietra per l'uscita di Rainone su Dominici, l'azione prosegue con la battuta al volo di Franco fuori dallo specchio

22' ancora una punizione di Faedo, sfera debole che Rainone respinge

18' Insolito fa tutto in proprio di nuovo su punizione. C'è spazio per la conclusione diretta, sfera a un palmo sopra la traversa di Rainone

16' reagisce il Pietra Ligure con il piazzato di Gabriele Insolito, cercato Puddu sul secondo palo, lo stacco di testa non crea grattacapi a Rainone

12' CAMPOMORONE IN VANTAGGIO! MONTEMAGNO ENTRA A RIMORCHIO CON I TEMPI GIUSTI, LA DIFESA DI CASA LASCIA INDISTURBATO L'ATTACCANTE CHE INCROCIA SUL SECONDO PALO

9' molto aggressivo il Pietra in fase di riconquista, il Campomorone però non si snatura e prova a tessere le proprie trame. Due i tentativi dagli esterni per il team doi Alessi, in entrambi i casi sventati in presa da Vernice

5' il primo segnale lo lancia il Pietra, scambio rapido sulla trequarti e mancino in corsa di Gabriele Insolito. Conclusione alta

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Vernice, Guardone, Lufi, Puddu, Dominici, Rovere, Faedo, Aicardi, Castiglione, Franco, Ga. Insolito.

A disposizione: Romano, Gasco, Pili, Odasso, Gi.. Insolito, Sogno, Borlotti, Gibertini, Lingua

Allenatore: Cocco

CAMPOMORONE: Rainone, Campaner, Tona, Franchi, Damonte, Turone, Chirone, Trabacca, Marzi, Fabbri, Montemagno.

A disposizione: Ferro, Giambarresi, Tavaroli, Tassone, Galli, Consoli, Zunino, Matalone, Fassone

Allenatore: Alessi

Arbitro: Viviani di Genova

Assistenti: Ingenito di Genova e Preci di Savona