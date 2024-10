Calcio. Mallare in lutto per la morte di Natale Bertone, è stato dei fondatori della società rossoblu

Sono passati 52 anni dalla nascita del Mallare Calcio e, pur non avendo un ruolo diretto all'interno della società valbormidese, l'affetto che ha sempre palesato Natale Bertone nei confronti dei Lupi è rimasto intatto.

Bertone è stato infatti uno dei fondatori del club nel lontano 1972 (oltre che presidente) e la sua scomparsa ha destato rammarico e dolore non solo all'interno del sodalizio rossoblu, ma in tutta la comunità cittadina.

Toccante il messaggio rivolto dal dirigente Maurizio Orsi:

"Personalmente avevo un rapporto particolare con lui, anche in questi ultimi anni tutte le volte che ci incontravamo non mancavamo di parlare del Mallare e non perdeva l'occasione per spronarmi a non mollare e portare avanti questa Società a dimostrazione dell'affetto che continuava a provare per essa.

Mi piace ricordarlo nella serata del festeggiamento dei 50 anni di fondazione, felice sul palco mentre raccontava assieme a suo fratello come era incominciata quell'avventura che ancora oggi noi portiamo avanti tra tanti sacrifici.

Caro Natalino mancherai a me e a tutta la S.C.Mallare, cercheremo di fare del nostro meglio per proseguire ciò che tu e gli altri soci fondatori anno iniziato 52 anni fa.

Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la nostra squadra. Non ti dimenticheremo.

Porgo a nome mio e di tutta la S.C.Mallare le più sentite condoglianze alla moglie, figli, fratello e parenti tutti.

Ciao ancora NATALINO e forza Mallare come tante volte mi hai detto".