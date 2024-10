Calcio. Albenga. Arrivano le dimissioni di massa nella dirigenza ingauna: lasciano Cocito, Lupo, Ferrara, Palli, Pollio, Porcari e Comparato

Si attendeva uno scossone stamane attorno alla dirigenza dell'Albenga Calcio e così effettivamente è stato.

Se nel pomeriggio, almeno lato squadra non sono emerse novità di rilievo, poco fa è stata ufficializzata una vera e propria raffica di dimissioni.

La decisione riguarda entrambi gli ambiti, sia quello gestionale che sportivo.

Una scelta radicale da parte per la quasi totalità dei quadri ingauni, ma che non cade come un fulmine a ciel sereno. I malumori interni non coinvolgevano infatti solamente la squadra, ma si respiravano anche dietro le scrivanie dell'Annibale Riva.

Comunicato congiunto per

-U.S. Albenga

-Organi di stampa

"Rassegniamo in data odierna, venerdì 11 ottobre , le nostre dimissioni da Direttore generale area sportiva (Francesco Cocito) e direttore tecnico dell' area sportiva (Simone Lupo) dell' U.S. Albenga.

Ringraziamo la piazza ingauna per l' affetto ed il calore sempre dimostratoci prima da giocatori ed ora da dirigenti, ma purtroppo non vi sono più le condizioni per proseguire la stagione con lo stesso entusiasmo e fiducia di quando avevamo accettato l'incarico a fine agosto.

Ringraziamo altresì la Società per l’opportunità.

Forza U.S. Albenga!

Forza Ingauni!"

In data odierna, Venerdì 11 ottobre

La parte dirigenziale dell us Albenga nell ordine di Diego Comparato, Rino Pollio, Vanessa Palli, Luca Ferrara, Mattia Porcari, rassegna in maniera immediata le dimissioni dai propri ruoli.

Dimissioni presentate anche per il medico sociale Teresiano De Franceschi.



Ringraziamo i tifosi per l affetto e la passione sempre dimostrata e la società per l opportunità dataci.

E’ stato bello.

Sempre forza Albenga"