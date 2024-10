Calcio, Prima Categoria B. La Vadese si testa contro il Masone, anticipo con la Rossiglionese per la Letimbro

Mancano poche ore al solito ricco antipasto che ogni sabato pomeriggio regala il girone B di Prima Categoria.

Due le savonesi in campo, tra cui la Vadese, pronta ad affrontare l’anticipo contro il Masone.

Uno stress test importante per gli azzurrogranata di mister Oliva, chiamati a una grande prestazione di fronte a uno dei team maggiormente quotati per la vittoria finale.

Gara da non sottovalutare anche per la Letimbro, reduce da 180 minuti ancora privi di soddisfazioni: in casa della Rossiglionese servirà lanciare un segnale per la squadra di Roso e incamerare i primi punti in classifica.

Il programma odierno si completa con Old Boys Rensen - Pegli Lido e l’attesissima Multedo - Olympic.