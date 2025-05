Calcio. Savona, mister Cola dopo il 2-2 con l’Olimpic: “Non vogliamo mollare nulla, ora puntiamo al titolo regionale”

Si chiude con un pareggio per 2-2 contro l’Olympic 1971 l’ultima giornata del girone B di Prima Categoria per il Savona, già promosso in anticipo ma deciso a non fermarsi. A commentare la gara è il tecnico Emanuele Cola, che tiene alta l’attenzione in vista della fase per l’assegnazione del titolo regionale. “Non vogliamo e non dobbiamo mollare niente, perché siamo il Savona. L’ho sempre detto. Per come si era messa la partita, è stato importante non perdere: quel punto serviva per mantenere l’imbattibilità, che dura dalla mia prima partita sulla panchina. Non è facile tenere alta l’intensità e la concentrazione quando sai da un mese di essere promosso. Io provo sempre a spingere i ragazzi, ma può capitare una prestazione un po’ sottotono”.

Ora il focus è tutto sulla fase finale per il titolo ligure di categoria, un obiettivo dichiarato: “Punteremo anche a quello e quindi dobbiamo reiniziare ad ad allenarci in maniera diversa”.

Lo sguardo del tecnico si sposta poi già alla prossima stagione, in particolare sul completamento della rosa: “Qualche inserimento per reparto e sicuramente i giovani perché non li abbiamo, ce ne vogliono sei perché due giocano ma poi non avendo Juniores avremmo bisogno di credo sei-sette giovani. Non credo facili da trovare, comunque le idee sono molto chiare: abbiamo visto le partite col direttore insieme, quindi abbiamo le idee chiarissime”.