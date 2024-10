Pallanuoto. Inizia il campionato per la Rari Nantes Savona, alle 14 prima tappa ad Ostia contro l'Olympic Roma

Oggi pomeriggio alle ore 14.00, la BPER Rari Nantes Savona comincia il suo percorso in campionato in trasferta, nella piscina “Polo Acquatico Frecciarossa” di Ostia, con l’Olympic Roma nell’incontro valevole per la 1^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2024/2025.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Marco Ercoli di Montelparo (fermo) e Francesco Romolini di Sesto Fiorentino (Firenze). Il Delegato Fin sarà Patrizia Zappatore di Taranto.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube dell’Astra Nuoto Roma al seguente link:

https://youtube.com/@olympicroma7125?si=z2VB072Ix-_rfhOZ