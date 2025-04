Rari Nantes Savona. Bagno di realtà per Angelini dopo la vittoria sull'Oradea: "Il gap con le migliori d'Europa resta incolmabile" (VIDEO)

E' stata una Rari Nantes Savona che ha saputo a pieno assolvere il proprio compito ieri sera, conquistando la seconda vittoria nel girone di semifinale Champions contro i rumeni dell'Oradea.

Da Barcellona non sono arrivate notizie positive in ottica qualificazione, ma ciò non intacca il morale di Alberto Angelini.

Il tecnico ha confermato il gap economico, politico e conseguentemente tecnico con i dream team europei, ma proprio per questo motivo il percorso intrapreso fino ad oggi deve essere vissuto con particolare orgoglio da tutto l'ambiente biancorosso.

Ora l'obiettivo si sposta sulla partita di campionato di sabato pomeriggio alla Zanelli contro il Brescia, fondamentale in ottica secondo posto.