Pallanuoto. Champions League, la R.N. Savona ospita l'Oradea: alle 20 appuntamento alla "Zanelli"

Serata europea per la BPER Rari Nantes Savona, che alle 20.00 ospiterà i romeni del CSM Oradea nella piscina "Zanelli" di Savona. Il match, valido per la quarta giornata del Gruppo B dei Quarti di Finale della Champions League 2024/2025, rappresenta di fatto un crocevia per i biancorossi.

Dopo le sconfitte contro Ferencvaros e Barceloneta, la squadra di Alberto Angelini deve conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Final 4 di Malta. Attualmente, il Savona occupa il terzo posto nel girone, a tre lunghezze dal Barceloneta, che questa sera sfiderà proprio il Ferencvaros, capolista a punteggio pieno.

Nel match di ritorno contro la compagine romena (all'andata vittoria savonese in trasferta per 17-11), la Rari dovrà fare ancora a meno di Luca Damonte, fermo per l'infortunio rimediato nella semifinale di Coppa Italia contro il Brescia.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Nikolaos Boudramis (Grecia) e Sinisa Matijasevic (Montenegro), con Radoslaw Koryzna (Polonia) nel ruolo di Delegato LEN.

Per l’ultima partita casalinga in Champions League di capitan Rizzo e compagni in questa stagione, i biglietti sono disponibili al costo di 15 euro. Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 16 anni.