Calcio. Eccellenza. Il Golfo Paradiso espugna Loano! Rossoblu sconfitti e biancocelesti in vetta a punteggio pieno

S.F. LOANO - GOLFO PARADISO 1-2 (Sakhi 43', Macagno rig. 51', Mermina 67')

52' finisce qua! il Golfo Paradiso espugna Loano ed è in vetta a punteggio pieno

46' Carastro! Si rifugia in corner Cammarota

45' sei di recupero

43' anche il Loano in dieci! Rosso diretto a Leo, intervento duro su Massone

42' avanti con i gialli, anche Mermina e punizione sulla fascia per i rossoblu

41' duro Massone su Puddu, subito ammonito

40' fuori Fenati e Massone al suo posto

37' Cauteruccio per Basso nel Loano

37' Fallisce il tris a porta vuota Ottonello, incredibile dopo la respinta di Ghizzardi sul tiro di Corsini il piattone mancino del 18 va alto sopra la traversa. Avevano combinato bene gli ospiti, oggi squadra ostica e scesa in campo con personalità e atteggiamento dei migliori

36' gran recupero di Rudi su Staltari, ci sta mettendo l'anima invece Puddu con il Loano che ci sta provando ma senza rendersi pericoloso piu di tanto

32' Bonci - Fontana nel Golfo

29' sui taccuino anche Fontana

26' dialoga bene il Loano, Carastro per Campelli, palla tagliata in mezzo, ma nessuno ci arriva. Cambia Cattardico: Vierci al posto di Halaj

23' esce Sakhi ed entra Ottonello

22' RITROVA IL VANTAGGIO IL GOLFO PARADISO! EUROGOL DI MERMINA! Cross basso dalla sinistra che attraversa il campo e arrivo fino all'esterno che stoppa palla e poi fa partire un destro dritto all'incrocio

19' Fenati in difesa al posto dell'espulso Lipani. Cambi: dentro Zanetti - Revello e nel Loano Staltari - Bonifazio

17' bell'azione dei rossoblu sulla sinistra, palla in mezzo, respinge basso Rudi, palla sui piedi di Carastro che si coordina come può e manda la sfera alta

16' è passato a tre davanti Cattardico, tridente Carastro - Halaj - Macagno per andare a vincerla contro un Golfo in dieci

13' ammonito Sakhi

13' qualche errore di troppo per i rossoblu, appoggi ora sbagliato da Buonocore

10' cambia anche il Golfo: fuori Marrale e spazio a Cotellessa

9' cambio Loano: fuori Valentino e dentro Leonardo Carastro

7' giallo anche per Bonifazio

3' ALTRO PALO DI SAKHI! Gran botta da fuori, ci arriva Ghizzardi, sfera poi sul palo

2' ammonito Oxhallari

16:17 si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

52' finita la prima frazione. E' successo di tutto nel finale, animi accesi in campo e tribuna e pioggia sull'Ellena. Davvero innervosito il tecnico ospite che ha spesso risposto con battute alle provocazioni dalla tribuna, dopo il rigore, qualcosa ha fatto scatenare la panchina ospite. Di certo non belle scene

51' PAREGGIA IL LOANO, MACAGNO SPIAZZA CAMMAROTA

49' ancora non battuto il rigore e praticamente non giocati i quattro di recupero

47' ESPULSO LIPANI PER PROTESTE! BIANCO A COLLQUIO CON CATTARDICO PER FAR CESSARE GLI INSULTI DALLA TRIBUNA

45' RIGORE LOANO! TOCCO DI MANO DI UN GIOCATORE DEL GOLFO! AMMONITO POI LIPANI PER PROTESTE. SI ACCENDONO GLI ANIMI TRA TRIBUNA E PANCHINA OSPITE

43' PASSA IL GOLFO! PROPRIO SAKHI PER VIE CENTRALI ARRIVA FINO IN AREA E BATTE GHUIZZARDI

42' sfonda Sakhi sulla sinistra, incontenibile, palla che poi viene fatta preda di Ghizzardi

40' giallo per Halaj, pochi secondi prima proteste Loano per un contatto non fischiato

36' ammonito mister Bianco per aver segnalato l'esplosione di un petardo, gettato dalle tribune vicini alla panchina ospite

35' prova a far male su un'indecisione il Golfo, Sakhi non riesce a centrare la porta dopo un duello con un difensore locale

28' sfida sempre equilibrata, nessune delle due squadre ha preso le redini della sfida con decisione

20' ha provato Alberto ma si accascia subito, al suo posto Oxhallari

16' PALO GOLFO! Bella botta di Marrale dal limite che si stampa sul montante, sulla ribattuta è provvidenziale Alberto sullo stesso Marrale. Immediatamente dopo al salvataggio, si accascia il difensore di casa, subito massaggiatore in campo

15' ferma Marrale con le cattive Basso, ammonito. L'attaccante era stato lanciato da Cammarota dopo un cross bloccato dal portiere

13' strappa qualche sorriso il tecnico degli ospiti che risponde a qualche battuta arrivata dagli spalti

10' poco da segnalare finora, ben messo in campo il Golfo Paradiso con mister Bianco a guidare i suoi. Un corner non sfruttato invece dagli ospiti battuto da Sakhi

partiti alle 15:07 e dopo nemmeno venti secondi ammonito Rudi

rete da sistemare lato spogliatoi, inizio ritardato

PRIMO TEMPO

Formazioni

S.F. LOANO: Ghizzardi, Campelli, Alberto Zaccaria, Leo, Puddu, Basso, Macagno, Valentino, Halaj, Buonocore, Bonifazio

A disposizione: Gallo, D'Aiuto, Carastro Luigi, Oxhallari, Staltari, Marzano, Vierci, Cauteruccio, Carastro Leonardo

Allenatore: Cattardico

GOLFO PARADISO: Cammarota, Mermina, Fontana, Fenati, Lipani, Rudi, Marrale, Revello, Nicolini, Corsini, Sakhi

A disposizione: Ragher, Bonci, Zanetti, Bisso, Iofrida, Cotellessa, Ottonello, Cerosillo, Massone

Allenatore: Bianco

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistenti: Andrea Amadei (Genova) - Edoardo Bondi (Genova)