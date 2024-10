Calcio. Il Borgio Verezzi cambia dopo le 15 reti incassate a Ospedaletti, Gasparlin non è più il tecnico rossoblu

La nota del presidente Cordiale:

"Ringraziamo mister Gasparlin per tutto quello che ha fatto fino ad oggi, in un contesto difficile. La società ritiene opportuno provare a dare un segnale di cambiamento, nonostante che la colpa dei risultati non sia tutta del tecnico.

La società si ritiene anch'essa responsabile di queste tre domeniche, sperando possa trovare un contesto migliore di questo: lo riteniamo un buon allenatore, ma secondo noi questo gruppo squadra ha bisogno di una guida diversa.

Il presidente Fabio Cordiale"