Calcio. Carcarese a punteggio pieno, Nonnis: "Vinto contro un buon Ceriale, in campo portiamo cosa ci chiede il mister "VIDEO)

L'obiettivo dichiarato sono i playoff, ma le quattro vittorie in altrettante partite, i sei gol segnati e la porta ancora imbattuta, possono permettere alla Carcarese di candidarsi davvero per una stagione importante.

Piedi ancora ben saldi a terra però per tutti i tesserati biancorossi, anche se la soddisfazione per questo approccio al campionato è forte in tutto l'ambiente.

La conferma arriva da Nicholas Nonnis, pronto a complimentarsi anche con il Ceriale per la partita disputata al "Corrent".