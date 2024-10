Calciomercato, Imperia. Il dopo Bosetti può essere Santiago Dorato

L'Imperia ha quasi trovato il suo nuovo attaccante. Il profilo individuato dalla società nerazzurra è quella dell'italo-argentino Santiago Dorato, 36enne svincolato e in forza al Fasano nel girone H di Serie D nella scorsa stagione.

Non c'è stata ancora la firma col club di Piazza D'Armi, prima lo staff ha bisogno di valutarne le condizioni in allenamento per prendere poi la decisione definitiva. Ma potrebbe non essere l'unico ingaggio nel reparto avanzato: viste, infatti, la partenza di Bosetti e l'assenza di Cassata sul piede di partenza, al momento i soli Totaro e Castagna (prossimo al rientro da un importante stop) compongono la rosa dei centravanti a disposizione di mister Buttu. A cui potrebbe proprio affiancarsi Dorato, più un altro nome che potrebbe arrivare nel mercato di dicembre.

L'italo-argentino ha un'importante esperienza alle spalle in Italia nella principale categoria dilettantistica, oltre 200 presenze quasi tutte in gironi del centro-sud.

Se sarà ritenuto fisicamente idoneo, potrebbe essere un rinforzo importante per una squadra in cui comunque, non solo per anagrafica, l'esperienza di sicuro non manca.