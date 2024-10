Calcio. Albenga attesa in campo sabato pomeriggio, il caso ingauno anche sui media nazionali

La sfida in calendario contro il Novaromentin sarà la prima per l'Albenga dopo il terremoto dell'ultima settimana che, in un battito ti ciglia, ha di fatto quasi azzerato i quadri tecnici.

La richiesta di rinvio dei prossimi match pare infatti non essere arrivata a livello formale sul tavolo della Lega Nazionale Dilettanti, anche perchè non avrebbe di fatto avuto margini per poter essere accettata. I rinvii possono essere infatti richiesti solo per cause esterne e non per responsabilità o negligenze interne al club.

Toccherà quindi verosimilmente ai giovani rimasti in organico e al tecnico della Juniores, in attesa di comunicazioni ufficiali, scendere in campo contro i rossoverdi di mister Gonzalez, in un clima generale certamente non positivo che ha attirato anche le attenzioni della quasi totalità dei media nazionali dedicati al mondo del calcio dilettantistico.

I nodi da dipanare sul piatto restano infatti molteplici. Si parte dalla ricostruzione dell'organigramma, praticamente azzerato rispetto a quello presentato il 6 agosto: nei quadri sono infatti rimasti il presidente Candela e il direttore marketing Nicola Bisazza. La rosa per avere un rendimento accettabile avrà bisogno di implementazioni pesanti, inoltre restano sullo sfondo i possibili sviluppi sull'assetto societario, con il massimo dirigente espressione dell'attuale gestione e i tre consiglieri a rappresentare quella precedente.

Un gomitolo difficile da sciogliere, mentre all'orizzonte si staglia il triplo impegno in sette giorni contro i piemontesi, la Lavagnese e il Chieri; il bottino di punti raccolto resta ciò da salvare da agosto ad oggi, ma le nove lunghezze di vantaggio sulla zona playout potrebbero presto assottigliarsi.