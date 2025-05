Carcarese matematicamente seconda, mister Saviozzi guarda ai play-off: "Ora tutti al Corrent per il salto di categoria"

Esordio vincente sulla panchina e playoff centrati. E' stata una domenica da pollice all'insù per mister Enrico Saviozzi, secondo del tecnico Battistel, la scorsa: la vittoria per 4-2 contro il Finale ha infatti messo un sigillo sul secondo posto negli spareggi promozione per la Carcarese, facendo guadagnare ai biancorossi il fattore campo nei prossimi spareggi.

Una prestazione positiva, seppur con qualche disattenzione che ha riaperto il match nel finale, ma chiusa con autorità dalla squadra valligiana. Per questo il tecnico ha elogiato, al triplice fischio, il percorso stagionale dei suoi ragazzi guardando già avanti: “Ora ci giochiamo tutto in un mini torneo. Chiamo i nostri tifosi a sostenerci al Corrent, abbiamo bisogno di loro”.