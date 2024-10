Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a tre giornate di squalifica nel girone A

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 13/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 LITTLE CLUB JAMES

Per aver permesso ad un soggetto non presente in distinta di accedere alla zona degli spogliatoi ed entrare in quello del ddg.



DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 21/11/2024

ZAPPIA MIMMO (SAN CIPRIANO)

Pur non essendo presente in distinta a fine gara si recava nello spogliatoio del ddg per protestare e rivolgere

alcune espressioni irriguardose.



AMMONIZIONE (I INFR)

GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)

BRIOSCHI YURI (MILLESIMO CALCIO)

RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/11/2024

BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)

ROSSETTI CRISTIANO (LITTLE CLUB JAMES)





AMMONIZIONE (II INFR)

BERETTA MATTEO (LEVANTO CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MADAFFERI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

Al 3' ST, a gioco in svolgimento, a seguito di un battibecco verbale con un avversario, disinteressandosi del

pallone colpiva un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAMONE MICHELE (ARGENTINA ARMA)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

PANARELLO PIETRO (CELLA 1956)

MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LONGAGNA NICOLO (NEW BRAGNO CALCIO)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

BALBI LUCA (SAN CIPRIANO)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DELGADO MARTIN IGNACIO (MILLESIMO CALCIO)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)

ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)

SIDDI GABRIELE (LITTLE CLUB JAMES)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

FARINAZZO MATTIA (PONTELUNGO 1949)

MORANDO NICOLA (SESTRESE BOR. 1919)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (II INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

BEN BELGACEM RACHED GIANLUCA (ARGENTINA ARMA)

BOERI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)

GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)

FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MARTE ROSARIO NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MONACO ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

FAVARA DAVIDE (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

CHAVES MONCADA MANUEL R. (LITTLE CLUB JAMES)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

GJOKA RAMADAN (SESTRESE BOR. 1919)

MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)



AMMONIZIONE (I INFR)

ROLANDI MATTEO (ALBISSOLE 1909)

BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

TORTORELLA ANDREA (CALVARESE 1923)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

LAURO ANDREA (CAPERANESE 2015)

MACELLONI EDOARDO (CAPERANESE 2015)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

MORETTI FABIO (CARCARESE)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROMANELLI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BENEDINI MICHEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

UGOLINI MASSIMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

REVELLO MATTEO FRANCESC (LEGINO 1910)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

ROSSETTI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

CALEO ANDREA (MAGRA AZZURRI)

CENDERELLO FILIPPO (MAGRA AZZURRI)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

SIRI MANUEL AGOSTINO (MILLESIMO CALCIO)

CAPICI ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

MORTOLA PARIDE EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)

TECCHIATI FILIPPO (SAN CIPRIANO)

URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)

COMPAGNONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

BACIGALUPPI ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)