Calcio, Albenga. Domani il ritorno in campo con il Novaromentin, Marra Cutrupi in entrata nei quadri dirigenziali bianconeri

Ultime ore di attesa prima di vedere il nuovo volto dell'Albenga: lineamenti giovani dopo la partenza della quasi totalità dei giocatori più esperti nell'ormai ex rosa a disposizione di mister Mariotti.

La Juniores di mister Massa sarà di fatto traslata nei ranghi della Prima Squadra, in attesa di capire se e come l'organico verrà integrato nelle prossime settimane. Nel frattempo il campo chiama con il triplice impegno in sette giorni contro Novaromentin, Lavagnese e Chieri.

Nuovi inserimenti sono attesi anche nei ranghi dirigenziali: pare ormai imminente l'annuncio di Filippo Marra Cutrupi, ex direttore di Virtus Verona, Grosseto, Sangiuliano, Juve Stabia e Alessandria. Un'ultima esperienza, quella con i grigi, non vista già di buon occhio dalla tifoseria ingauna, dopo la sparizione dei grigi dalla scena calcistica durante l'estate scorsa.