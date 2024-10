Calcio, Prima Categoria. Saranno cinque gli anticipi nei due gruppi ponentini

Sarà un sabato pomeriggio con entrambi i gironi di Prima Categoria protagonisti.

Una sola sfida nel girone A con l'anticipo tra Vadino e Borghetto. Sia la formazione di Poggi che quella di Rattalino vorranno tornare a muovere la propria graduatoria dopo le sconfitte dello scorso fine settimana contro Camporosso e Golfo Dianese.

A inizio serata, nel girone B, in caso l'unica savonese di giornata: la Spotornese, attesa al Ruffinengo per l'anticipo contro il Multedo delle 19:30.

Alle 14:30 i primi incontri di giornata con Bolzanetese - Campese, Masone - Old Boys Rensen e Olimpic - Rossiglionese.