Calcio | Harakiri Baia Alassio. Il ds Taverna non ci sta: "Mi dimetto, questa squadra non mi rappresenta"

Oggi la Baia Alassio aveva tra le mani l'opportunità di archiviare virtualmente la salvezza ma, avanti due a zero sul Serra Riccò, i gialloneri si sono fatti prima rimontare e poi superare dalla formazione genovese.

Un blackout totale che ha spinto il ds Deniele Taverna nel post partita a un passo eclatante: "Mi dimetto, lo faccio per senso di responsabilità. Oggi è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare un vaso colmo già da tempo. Bisogna essere onesti, volevamo essere qualcosa di più di una semplice neopromossa, come testimoniano determinate operazioni portate a termine, ma evidentemente ho sbagliato determinate scelte.

In questo momento è giusto fare un passo indietro, quello che ho visto in campo non mi rappresenta".