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Calcio | 15 marzo 2026, 22:28

Calcio | Notte fonda per il Celle Varazze, la Biellese si impone 6-1 nel posticipo

Biancoblu ora penultimi insieme all'Asti

Non è bastato il rigore di Donaggio al Celle Varazze

Non è bastato il rigore di Donaggio al Celle Varazze

Si è concluso con un netto 6-1 il posticipo di Serie D.

La Biellese non ha fatto sconti al Celle Varazze, superando i biancoblù con un risultato tanto ampio quanto pesante.

La gara del Pozzo–La Marmora si è sbloccata praticamente subito: dopo pochi secondi è stato Brancato a portare in vantaggio i padroni di casa. Gli affondi di Naamad e Finizio hanno poi indirizzato la partita già entro la mezz’ora.

Sul finire del primo tempo è arrivata l’unica rete delle civette, firmata da Donaggio su calcio di rigore.

Nella ripresa l’undici di Prina non ha però rallentato il ritmo, arrotondando ulteriormente il punteggio con le reti di Finizio — autore di una doppietta — Graziano e Bottone.

Il momento resta complicatissimo per il Celle Varazze, fermo a quota 25 punti e ora penultimo in classifica insieme all’Asti, mentre i piemontesi  salgono a sole due lunghezze dal terzo posto.
 

Biellese-Celle Varazze 6-1

Reti: pt 4’ Brancato (B), pt 16’ Naamad (B), pt 33’ e st 5’ Finizio (B), pt 41’ Donaggio (C) su cdr, st 33’ Graziano (B), st 42’ Bottone (B)
 

Biellese: Vergna; Brancato (st 27’ Tomasino), Graziano, Pavan; Facchetti, Capellupo (st 11’ Gila), Di Cesare (st 37’ Bottone), Colletta (st 32’ Velcani), Finizio; Naamad (st 18’ Artiglia), Sekka. A disposizione: Ghisleri, Marra, Beltrame, Madiq. All. Prina

Celle Varazze: Albertoni; Stanga, De Benedetti (st 26’ Akkari), Balan, Miragliotta (st 18’ Scarfò); Gnecchi (st 26’ Capra), Giolfo (st 38’ Bertini), Firman, Padovan; Limongelli (st 38’ Szerdi), Donaggio. A disposizione: Marcone, Calcagno, Insolito, Melani. All. Pisano
 

Arbitro: Zaccheria (Legnago)

Note: Spettatori 650 circa. Ammoniti Di Cesare (B) Gnecchi, Scarfò, Capra (C). Angoli 6-2 per la Biellese. Recupero 1’+3’.
 

Redazione

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