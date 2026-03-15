 / Calcio

Calcio | 15 marzo 2026, 19:16

Calcio | Millesimo. La D ora è a un passo, il successo sul Bogliasco vale il +8 sul Pietra Ligure

Il gol di Facello ha aperto le marcature contro il Bogliasco

Il gol di Facello ha aperto le marcature contro il Bogliasco

I valbormidesi sono infatti riusciti a battere il Bogliasco e, contemporaneamente, ad allungare a +8 sul Pietra Ligure: un margine che, a cinque giornate dalla fine, consente ai giallorossi di iniziare a mettere lo champagne in fresco.

Anche oggi la formazione di Macchia ha saputo coniugare qualità e determinazione, senza perdere lucidità dopo il rigore parato da Caruso a Villar.

La partita si è sbloccata poco dopo con l’1-0 firmato da Facello.

Il Millesimo ha poi dimostrato ancora una volta la propria forza di carattere: incassato il momentaneo pareggio di Mura, ha ritrovato subito il vantaggio grazie alla rete di Totaro.

Una marcatura che, salvo cataclismi, mette il punto esclamativo su un campionato dominato anche dal punto di vista mentale.
 

MILLESIMO - BOGLIASCO 2-1

Marcatori: 24' Facello, 50' Mura, 68' Totaro

Millesimo: Canevari, Siri, Cappellari, Facello, Latini, Vittori, Totaro, Lazzaretti, Piccardo S, Villar, Nacci. 

A disposizione: Bova, Cigliutti, Sicca, Bove, Camara, Delfino, Ze Francis, Bovio, Gaudino.

Allenatore: Macchia.
 

Bogliasco: Caruso, Carta, Sciaccaluga, Scala, Lorefice, Pomo, Rizzo, Traverso, Mura, Scarfò, Moltedo. 

A disposizione: Mora, Mattioli, Guidotti, Reffo, Delpino, Consoli, Oliveri, Sighieri, Gherardi.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium