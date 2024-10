L'Imperia ha trovato il suo nuovo attaccante. È Marco Gaeta, classe 1992, ex Sanremese

L'Imperia ha trovato il suo nuovo attaccante. Nella serata di ieri il club di Piazza D'Armi ha raggiunto l'accordo con Marco Gaeta, classe 1992, nella scorsa stagione in forza al Roma City, sempre in Serie D.

Per Gaeta si tratta di un ritorno nel ponente ligure: nella stagione 2016-2017 infatti, aveva vestito la maglia della Sanremese. Non sarà quasi certamente l'unico innesto per il reparto avanzato nerazzurro, che è dovuto tornare sul mercato in maniera importante dopo aver perso tasselli importanti come Bosetti e Cassata.

"Ci teniamo a ringraziare il procuratore Fabio Lusco - sottolinea il dg dell'Imperia Matthew Scuffi - per la disponibilità e la rapidità nel chiudere tutte le pratiche burocratiche. Dopo la doccia fredda dell'addio di Bosetti, abbiamo valutato diversi profili tra quelli svincolati e quelli in procinto di farlo, e abbiamo trovato in Marco il profilo ideale anche per mister Buttu".

Gaeta non sarà a disposizione per il match con il Derthona, non essendosi ancora mai allenato con la squadra, ma già mercoledì nell'infrasettimanale a Vado potrebbe debuttare con la maglia nerazzurra.