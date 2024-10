Pallanuoto, la R.N. Savona battuta da Pro Recco e arbitri: alla "Zanelli" biancorossi ko 7-12 tra le polemiche

BPER RARI NANTES SAVONA - PRO RECCO 7-12

Il tabellone a bordo vasca è un bollettino di guerra:

Usciti per limite di falli Bruni (S) ed Erdelyi (S) nel terzo tempo e Cannella (R) nel quarto tempo. Espulsi per reciproche scorrettezze Figlioli (S) e Di Fulvio (R) a 0'53 del secondo tempo e per brutalità Rocchi (S) a 4'06 e Rizzo (S) a 7'56 del terzo tempo. In porta Nicosia (S) e Del Lungo (R). Negri (R) subentra a Del Lungo a 1'01 del secondo tempo. Nicosia (S) para un rigore a Fondelli a 2'50 del terzo tempo ed uno a Condemi a 4'50 del terzo tempo

0.00 Finisce qui, vince la Pro Recco ma sul risultato pesa tantissimo la direzione arbitrale. Se ne discuterà, Angelini lascia la piscina senza rilasciare dichiarazioni se non un laconico "bravi ragazzi" rivolto ai suoi.

0.15 Il gol di Cora per l'orgoglio della Rari.

1.00 Ultimo minuto di gioco.

2.54 Dodicesima rete del Recco, a segno Presciutti.

4.17 Gol della Pro Recco, ancora Younger. Gara che ormai non ha più nulla da dire.

6.51 Nessun cambio di punteggio, nel frattempo la Rari ha recuperato un uomo dall'espulsione temporanea.

8.00 Si riparte con Recco che attacca.

Quarto tempo

0.00 Finisce il terzo tempo, ce ne sarà ancora un altro ma il verdetto è ormai emesso: troppo pesanti le decisioni arbitrali contro la Rari, dagli spalti della Zanelli si alza l'urlo "vergogna".

0.03 Gol dalla distanza di Echenique che approfitta di Nicosia avanzato a supporto dei compagni per beffarlo da lontano.

1.26 Condemi fa valere i due uomini in più, rete di Recco che sa di ipoteca.

1.51 Palo di Damonte, pur in netta inferiorità numerica la squadra di Angelini ci prova.

3.01 Ancora un rigore per la Pro Recco, finisce la partita di Rizzo e Rari che rimane momentaneamente con due uomini in meno. Rete di Younger.

3.19 Traversa di Merkulov. Biancorossi anche sfortunati.

3.52 Ancora Nicosia! Condemi neutralizzato, abbiamo finito le parole per descrivere il numero 1 della Rari!

3.53 Rari in attacco ma viene espulso Rocchi per brutalità, rigore per la Pro Recco. La Rari giocherà uno in meno per i prossimi 4 minuti.

4.22 Prodezza di Hallock, arriva il sorpasso della Pro Recco. La Rari che adesso dovrà fare i conti con le esclusioni pesanti. Ricordiamo che sono fuori Figlioli, Erdely e Bruni (gli ultimi due per limite di falli).

4.45 Nicosia straordinario su Fondelli! Rigore parato!

4.45 Chiamata quantomeno discutibile degli arbitri, rigore per la Pro Recco che fa imbufalire la Rari. Espulsi dalla panchina Da Rold e il dirigente Bigatti. Ed è finita anche la partita di Erdelyi, sanzionato in occasione del rigore assegnato agli ospiti.

5.03 Riprende il gioco dopo un timeout chiamato da Sukno, nel frattempo è finita la partita di Bruni.

5.29 Botta fuori misura di Merkulov.

5.57 Pareggio di Hallock, poi qualche scaramuccia con Nicosia.

6.25 Damonte colpisce un legno, Savona vicinissimo al gol ma si salva la Pro Recco.

6.51 Bravo Negri sul tiro di Damonte, ancora Rari in attacco.

7.35 Patchaliev! Conclusione del numero 11 che sorprende Negri, Rari che torna in vantaggio.

8.00 Si riparte, primo possesso del Savona!

Terzo tempo

0.00 Termina la seconda frazione, sembra passata un'eternità ma fin qui è andata via solo metà gara.

0.55 Nicosia è un muro! Parate in serie per il portierone savonese che tiene invariato il punteggio!

1.40 Ha pareggiato la Pro Recco, gol di Cannella.

2.12 Nicosia ancora perfetto su una conclusione avversaria.

2.47 Esclusione per parte momentanea.

3.58 Recco a segno ancora con Condemi, partita tiratissima!

4.52 Ci prova Younger, Nicosia c'è!

5.20 Erdelyi! Ancora in gol Savona, prima marcatura del match per il pallanuotista ungherese.

5.49 Gran gol di Condemi, Recco nuovamente a -1.

6.37 Che difesa della Rari! Pallone recuperato, riparte la squadra biancorossa.

7.00 Merkulov! Quarto gol del Savona! La Pro Recco cambia portiere, dentro Negri al posto di Del Lungo.

7.18 Recupera Savona. Contrasto Di Fulvio e Figlioli, è rosso per entrambi che finiscono così la loro partita!

7.22 Gioco fermo, scintille in acqua. Gli arbitri provano a riportare la calma.

7.33 Fondelli vicino al pareggio, Nicosia compie una prodezza e con la punta delle dita devia fuori.

8.00 Si riprende a giocare, attacca subito Recco.

Secondo tempo

0.00 Termina la prima frazione, si avverte una certa tensione sia in vasca che fuori.

0.44 Recco ancora in gol, distanze accorciate da Younger.

1.21 Para ancora Nicosia! Nuovo possesso Rari.

1.42 Traversa di Rizzo! Rari che sfiora il poker, Recco parte in controfuga.

2.20 Rigore per la Pro Recco, Condemi batte Nicosia. Si sblocca la squadra di Sukno.

2.28 Recco e Rari non concretizzano un possesso a testa.

3.10 I sostenitori ospiti provano a farsi sentire, la curva di casa alza ulteriormente il volume.

3.17 Figlioli!!!!!! Tris Rari, la piscina di corso Colombo esplode di gioia!

3.47 Una Rari semplicemente perfetta in difesa, Recco sbatte ancora sul muro biancorosso.

4.28 Rocchi! Raddoppia la Rari! Che avvio alla Zanelli!

4.55 Super Nicosia, due paratone per dire no a Recco! Riparte la Rari.

5.47 Gol della Rari! Bordata di Figlioli, Del Lungo stavolta è battuto.

6.05 Anche Nicosia si presenta, parata sicura del numero 1 di casa.

6.30 Botta di Figlioli, para Del Lungo.

6.53 Pro Recco ancora al tiro, pallone alto.

7.30 Conclusione fuori della squadra di Sukno.

8.00 inizia il big match della Zanelli, il primo pallone è degli ospiti.

Primo tempo