Calcio. La Carcarese è un rullo, ma Battistel fa il pompiere: "Non abbassiamo minimamente la guardia" (VIDEO)

“Il campionato è ancora lunghissimo, dobbiamo continuare così senza abbassare minimamente la guardia. Con il San Cipriano sapevamo sarebbe stata una partita difficile contro un avversario di categoria, ma l’abbiamo messa sul binario giusto fin dall’inizio del primo tempo. Poi nella ripresa forse un po’ troppa fretta nella gestione della palla e qualche occasione loro su batti e ribatti, ma siamo comunque stati bravi a fare il terzo gol. La classifica? Siamo primi, a 5 dalla seconda ma questo non ci deve riempire la pancia, bisogna continuare a collezionare prestazioni e andare forte in allenamento. Con il Pontelungo sarà un’altra partita difficile, lavoreremo in settimana e proveremo a portare a casa i tre punti”

Mister Battistel dopo la vittoria per 3-0 sul San Cipriano