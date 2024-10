Calcio. La Sestrese passa 2-1 al Borel, secondo stop consecutivo per i giallorossi

FINALE - SESTRESE 1-2 (48' Piu rig. - 35' Balestrino, 59' aut. Giguet)

50' FINISCE QUA! LA SESTRESE ESPUGNA 2-1 IL BOREL

49' punizione dai 30 metri per il Finale, ultima occasione per i giallorossi

45' saranno cinque i minuti di recupero

40' Valmati richiama un grande Balestrino spazio a Curabba

38' Barbarini per Piroli, serbatoio ormai in riserva per il centrocampista

35' azione insistita di Renda, l'esterno guadagna un calcio di punizione in zona centrale

31' risponde Valmati con Agostini e Sarno per Zanoli e Castelli

30' nel Finale Renda rileva Ballone, Shpuza scala in mezzo

29' palla del pareggio sul mancino di Shpuza, battuta però a terra, il rimbalzo aiuta Cannavò.

26' batte a sorpresa con intelligenza Belvedere, Cannavò sveglio a recuperare la posizione sul suo palo

26' cartellino anche per Zanoli

25' ammonito Piroli

22' 4-2-3-1 per Brignoli, Palumbo, Piu e Shpuza alle spalle di Capocelli

19' Palumbo per Cafarotti, nuovo cambio Finale

14' LA SESTRESE TORNA IN VANTAGGIO! CASTELLI PER L'ASSISTENTE ZANIN SCATTA IN POSIZIONE REGOLARE, CROSS IN AREA CHE GIGUET DEVIA IN PORTA NEL TENTATIVO DI ANTICIPARE BALESTRINO. IL CENTRALE BIANCOBLU NON POTEVA FARE DIVERSAMENTE PER PROVARE AD EVITARE LA RETE

8' in campo anche Shpuza per Nazarenko

6' Brignoli ha ricompattato il fronte offensivo del Finale. Cafarotti agisce alle spalle di Piu e Capocelli

3' IL PAREGGIO IMMEDIATO DEL FINALE! PIU DAL DISCHETTO BATTE CANNAVO'! 1-1 AL BOREL!

1' subito un cambio per Brignoli, entra Capocelli per Gabriele Brollo.

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo al Borel, Sestrese avanti 1-0

45' saranno due i minuti di recupero

41' Piroli va in verticale per Castelli, Moraglio si riscatta chiudendo lo specchio. Il portiere va poi a contrasto con l'attaccante ospite

35' SESTRESE IN VANTAGGIO! BALESTRINO! CORNER VERDESTELLATO, MORAGLIO SBAGLIA IL TEMPO DELL'USCITA MA IL CENTRAVANTI E' COLPEVOLMENTE SOLO, OSPITI AVANTI

27' torna a farsi vedere il Finale, Cafarotti blinda il suo palo sul tiro a botta ravvicinata di Cafarotti

20' Finale in difficoltà in mediana rispetto al rombo verdestellato, Brignoli consiglia a Ballone di mantenersi sulle tracce di Piroli

18' fanno tutto Piroli e Balestrino, lancio dell'ex Celle Varazze per il centravanti che ricambia sulla corsa del numero sette, mezzo esterno però fuori misura

12' Sugli sviluppi Balestrino va a una manciata di centimetri dal vantaggio! Sul secondo palo il centravanti tenta di incrociare sul mancino, pallone respinto a pochi passi dalla linea

11' da una fascia all'altra per la Sestrese, si parte a destra per chiudere con Valcavi, corner verdestellato

7' gol annullato al Finale, sugli sviluppi di un piazzato Piu si ritrova il pallone sul destro. Cannavò è battuto, ma il primo assistente Zanin segnala la posizione irregolare

4' ritmi ben sostenuti in avvio, il primo atto di "belligeranza" è della Sestrese con il tiro a lato di Castelli

1' si parte!

PRIMO TEMPO

FINALE: Moraglio, Giguet, V. Brollo, Pastorino, Ballone, Nazarenko, Caligaris, Belvedere, G. Brollo, Piu, Cafarotti.

A disposizione: Anselmo, Shpuza, Arzarello, Aroca, Bertozzi, Palumbo, Renda, Agate, Capocelli.

Allenatore: Brignoli

SESTRESE: Cannavò, Scarfò, Valcavi, Andreoni, Ansaldo, Zanoli, Piroli, Bazzurro, Balestrino, Gjoka, Castelli.

A disposizione: Bunt, Agostini, Barbarini, Galluccio, Sarno, Iannicella, Lanza, Di Molfetta, Curabba.

Allenatore: Valmati

Arbitro: Martino di Savona

Assistenti: Zanin di Savona ed El Fary di Savona