Torino, vietato sbagliare venerdì sera contro il Como di Fabregas

Venerdì 25 ottobre, allo Stadio Olimpico Grande Torino, alle 20:45, si accenderanno i riflettori per la sfida di Serie A tra Torino e Como, valida per la decima giornata del campionato. Il Torino, attualmente in lotta per un posto nelle competizioni europee, cerca di risollevare il proprio cammino dopo tre sconfitte consecutive (tutte per 3-2), l’ultima delle quali maturata sul campo del Cagliari. La partenza brillante sembra ormai soltanto un bel ricordo per la squadra di Vanoli che, dopo aver impressionato contro Milan e Atalanta, ha iniziato a perdere colpi, trovandosi ora in una fase critica. La posizione in classifica resta ancora incoraggiante, ma l'ambiente granata si aspetta un netto miglioramento.

Dall’altra parte, il Como, neopromosso in Serie A, sta lottando per trovare continuità e allontanarsi dalla zona retrocessione. I lombardi, guidati da Cesc Fabregas, tecnico giovane ma con una grande esperienza internazionale da calciatore, provengono da un pareggio casalingo contro il Parma. Il rendimento in trasferta non è stato del tutto negativo, considerando il loro status di neopromossa: tre sconfitte, un pareggio e una vittoria.

Il match si preannuncia equilibrato, con le quote calcio Serie A che riflettono l’incertezza sull'esito finale, data la natura combattiva di entrambe le squadre. Il successo del Torino è quotato a 2.45 contro il 2.86 della vittoria del Como, mentre il pareggio (segno X) è dato a 3.20.

Per quanto riguarda i precedenti, Torino e Como non si sono incrociati spesso negli ultimi anni, poiché i lombardi hanno trascorso molto tempo nelle categorie inferiori. L'ultimo confronto in Serie A risale alla stagione 2002/03, quando la partita terminò 0-0. Tuttavia, la storia di questa sfida ha regalato sorprese negli anni '80 e '90, con il Como capace di strappare punti anche in trasferta.

Il Torino parte favorito, ma il Como, che ha vinto a Torino solo una volta nel 1986, ha dimostrato di saper mettere in difficoltà avversari più quotati, promettendo una partita avvincente fino all’ultimo minuto