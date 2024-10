Calcio, Prima Categoria B. Savona all'esame Multedo, Letimbro ad Arenzano con l'incognita allerta

L'evoluzione del quadro meteorologico sarà determinante per comprendere come andrà ad evolvere il programma degli anticipi in Prima Categoria B.

Sul piano burocratico, in caso di allerta arancione, l'unica sfida a rischio è quella tra Old Boys Rensen e Letimbro (ilGambino infatti viene precauzionalmente chiuso), mentre solo in caso di livello rosso saranno rinviate automaticamente Multedo - Savona e Rossiglionese - Masone.

Per i biancoblu di mister Monte si profila una delle trasferte più difficili della stagione e, senza ipocrisia, lo stesso allenatore ha sottolineato già domenica scorsa quanto possa pesare nell'economia di questa prima fase del torneo lo scontro diretto delle 15:00.