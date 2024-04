Calcio, Prima Categoria B. Vadese e Città di Savona, l'obiettivo è rimanere in scia del Multedo

Col titolo già nelle mani dell'Albissole ecco che la lotta per accedere agii spareggi regionali si fa sempre più intensa.

Il Multedo Levante tenterà di battere il Borgio Verezzi al Pertini per alzare la pressione su Città di Savona e Vadese. I biancoblu hanno in calendario il derby contro una Letimbro scivolata in piena zona playout, mentre gli azzurrogranata dovranno tentare l'impresa al Faraggiana, imponendo il primo ko interno ai ceramisti.