Rari Nantes Savona. Trasferta da tregenda, ma i biancorossi espugnano 12-10 la Paganuzzi

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con l'Iren Genova Quinto, nella piscina “Paganuzzi” a Genova, l’incontro valevole per la 3^

giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

12 a 10 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi savonesi.

Da segnalare che la Rari ha giocato priva di Rizzo e Rocchi squalificati e di Damonte infortunato. Inoltre, a causa del maltempo, con piogge torrenziali e frane, che ha colpito il savonese, la squadra di Angelini è rimasta bloccata in autostrada arrivando, dopo un viaggio da incubo,

in ritardo a Genova. In accordo con l'Iren Genova Quinto, la partita ha così avuto inizio alle ore 18,45.

Il prossimo impegno della BPER R.N. Savona sarà in Champions League, martedì 30 ottobre, con la 3^ giornata del Group Stage nella piscina di Atene. I biancorossi affronteranno i greci dell'Olympiacos.



Questo il tabellino della partita.



IREN GENOVA QUINTO – BPER R.N. SAVONA 10 – 12

Parziali (3 – 6) (1 – 2) (2 – 3) (4 – 1)



TABELLINO

Formazioni

IREN GENOVA QUINTO: Ghiara, Gambacciani 1, Di Somma, Villa, Panerai 3,

Perongini, Puccio 4, Nora 2 (di cui 1 su rigore), Figari, Massa,

Aicardi, Veklyuk, Noli, Gandolfo.

Allenatore Bittarello.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Cora 1, Franzoni, Figlioli 3, Occhione 1,

Ferrari, Merkulov 3, Bruni 3 (di cui 1 su rigore), Erdelyi, Guidi 1,

Patchaliev, Gullotta, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Marco Piano di Genova e Roberta Grillo di Palermo.



Delegato Fin: Claudio Maggiolodi Genova.



Superiorità numeriche:

IREN GENOVA QUINTO: 5 / 13 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 6 / 12 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: 500.



Usciti per 3 falli: A 5'14” dalla fine del 4° tempo Gandolfo (Quinto); a

2'02” dalla fine del 4° tempo Massa (Quinto).



Nel 2° tempo Panerai (Quinto) ha sbagliato un rigore parato da Nicosia

(Savona).