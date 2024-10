Allerta Meteo: l'Arpal conferma la cessazione del livello arancione dalle 14:00

Confermata la chiusura dell’allerta arancione sul centro ponente (Zone ABD) alle 14:00 di oggi, domenica 27 ottobre, a cui segue un’allerta gialla fino alle 16:00

​Il levante della regione (Zone CE) rimane in verde

Permane la probabilità di forti temporali sul centro ponente e instabilità residua sul levante

Anche per domenica 27 ottobre si conferma lo scenario molto complesso che ha caratterizzato il meteo sulla Liguria fin da giovedì: ieri temporali auto-rigeneranti hanno imperversato fra Genova e Savona, interessando un territorio già saturo che è entrato in crisi con precipitazioni molto intense e molto abbondanti, ma non “da record”.

Sono stati 10 i pluviometri che hanno registrato cumulate orare “molto forti”, e una cumulata giornaliera massima di 222 mm a Prai, nel Comune di Campo Ligure. Più in generale, sono bastati fra i 100 e i 150 mm in tre ore per mandare in crisi le Bormide, con esondazioni multiple a Cengio, Carcare, Ferrania, Dego e Piana Crixia; esondazioni anche nella zona di Lerca/Sciarborasca, con i 94-96 mm orari e i 141mm/3 ore che purtroppo hanno portato a un disperso, e a Quiliano, che ha ricevuto un picco orario da 84.6 mm.

Subito dopo la mezzanotte un sistema lineare convettivo notevole, soprattutto per l’estensione con cui si è sviluppato, è risalito dal bacino del Mar Ligure in direzione nord-orientale, riuscendo a spezzare la struttura stazionaria e consumando parte dell’energia disponibile.

Dopo una lunga pausa provvidenziale, ci aspetta ancora qualche ora di instabilità.

La situazione è destinata gradualmente a migliorare, perchè la saccatura in affondo sulla penisola iberica tenderà ad isolarsi e spostarsi verso il Marocco, favorendo la rimonta dell’anticiclone e tempo stabile per buona parte della prossima settimana.

Tuttavia fino a questa sera, potranno verificarsi ancora precipitazioni localmente intense, specialmente sul ponente fra Genova e Imperia, dove ha ricominciato a piovere debolmente; ma le precipitazioni, anche se moderate o intense, non saranno organizzate né stazionarie.