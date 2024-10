Calcio. Eccellenza, il Celle Varazze ritrova i tre punti: Battaglia e Anselmo in gol, il Campomorone si arrende 2-1

CELLE VARAZZE - CAMPOMORONE 2-1 (29' Battaglia, 71' Anselmo rig. - 17' Trabacca)

FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE RITROVA I TRE PUNTI BATTENDO 2-1 IN RIMONTA IL CAMPOMORONE. Apre Trabacca al 17', Battaglia e Anselmo firmano il sorpasso che vale una vittoria preziosissima per morale e classifica

95' PALO CLAMOROSO DEL CAMPOMORONE! Sull'ultimo cross in area arriva una deviazione di un giocatore biancoblu, che centra in pieno il montante alla sinistra di Mitu

94' il Celle Varazze perde un pallone banale nei pressi della trequarti genovese, scatenando un micidiale contropiede finalizzato con un sinistro masticato di Montemagno che si perde a lato, ha rischiato grosso la squadra di casa

92' bravo Panepinto a portare a spasso un paio di avversari prima di subire fallo da ammonizione da parte di Franchi

91' Mitu in presa alta neutralizza il corner a rientrare battuto dalla destra, prova a gestire la sfera il Celle Varazze

90' cinque minuti di recupero

89' minuti finali anche per Carro Gainza, esce Battaglia

87' altro errore in impostazione del Campomorone, non ne approfitta per il Celle Varazze che regala rimessa dal fondo agli avversari

86' colpo di testa di Montemagno sul primo palo, sfera solamente sbucciata che finisce distante dalla porta di casa

85' Franchi in profondità a cercare un compagno che non c'è, Alessi e Monteforte invitano alla calma nel tentativo di organizzare un forcing finale lucido e ordinato

84' Bottino spende il giallo per frenare una ripartenza del Campomorone

82' sfinito Trabacca, che accusa i crampi dopo aver corso tantissimo su tutto il fronte offensivo

81' Marzi per Fabbri, cambia anche Alessi

80' spazio anche a Ventre in questo finale, Pisano vuole intensità e forze fresche per portare a casa tre punti che sarebbero di vitale importanza

78' si fatica a distinguere i giocatori dalla tribuna, il buio e i riflettori non aiutano a identificare con sicurezza i ventidue in campo

76' annullata a Battaglia la rete del 3-1, segnalata una posizione di offside, da capire se dello stesso Battaglia al momento dello scatto, o se di un giocatore biancoblu sulla traiettoria del tiro

75' Ferro in uscita salva tutto su Righetti, che aveva tentato il pallonetto. Campomorone che lascia più spazi dietro nel tentativo di riprendere il punteggio

71' ANSELMO! 2-1 CELLE VARAZZE! Rigore di rabbia, potenza e precisione, pallone dritto sotto l'incrocio, nulla può Ferro

70' RIGORE PER IL CELLE VARAZZE: pasticciano i genovesi in impostazione, Anselmo recupera palla e viene sbilanciato al momento del tiro

67' sta salendo di tono la formazione di Pisano, Campomorone che sembra calato a livello di intensità

65' annullato a Battaglia il 2-1, era stata fulminea e precisa la combinazione con Anselmo e Bonanni, tutto fermo però a causa del fuorigioco del numero dieci dekke civette

63' dentro anche Panepinto tra i padroni di casa, esce Gnecchi

61' gran palla in profondità di Chirone, in scivolata mancano l'intervento due giocatori biancoblu, Mitu fa la sua la sfera

60' Anselmo al posto di Akkari, prima mossa ordinata da Pisano

56' gran sventagliata di Battaglia a pescare Righetti, che rientra e calcia con il destro trovando però Ferro attento al centro dei pali

56' Gnecchi perde palla e commette fallo da ammonizione, è un Celle Varazze che fatica ad ingranare in questa ripresa

53' giallo per Chirone

51' è ripartito più convinto il Campomorone, che manovra la sfera nella metà campo avversaria, già un paio di situazioni interessanti in questi minuti

50' riflettori già accesi alla "Natta", buona presenza di pubblico con tanti giocatori ad osservare la gara, anche alla luce dei numerosi rinvii dovuti al forte maltempo che ha colpito la Val Bormida

Si ricomincia

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 1-1, tra poco il racconto della ripresa

45' azione di forza di Akkari, che libera il sinistro trovando la grande risposta di Ferro, chiude in avanti il Celle Varazze

43' primo ammonito del match Traverso

42' Ravoncoli nega al Campomorone il 2-1, occasione clamorosa per i genovesi! Chirone a porta praticamente sguarnita, dopo l'uscita non impeccabile di Mitu su Montemagno imbeccato da Fabbri, calcia rasoterra trovando l'intervento in spaccata del difensore delle Civette, che salva letteralmente i suoi

40' imbucata in verticale per Akkari, rasoterra in corsa di prima intenzione che termina sul fondo

37' nel Campomorone non ce la fa Fassone, al suo posto entra Montemagno

34' ha preso coraggio la squadra di Pisano, partita che resta comunque apertissima con fiammate improvvise da una parte all'altra

29' IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! Battaglia sul primo palo è il più rapido a girare in porta il corner battuto da Zampano, Ferro tocca solamente con la punta dei guantoni, 1-1 il nuovo parziale

28' Akkari segna il gol del pareggio, ma Crova ravvisa un fallo in attacco annullando la rete

24' da Akkari a Battaglia a Bonanni, cross velenoso in mezzo del giovane esterno ex Vado che Ferro in tuffo riesce a toccare favorendo l'intervento della propria difesa

22' punizione di Fabbri smorzata dalla barriera, riesce poi a perfezionare il disimpegno la formazione di casa

21' continua a premere la squadra di Alessi, Celle Varazze che fatica a riorganizzarsi dopo la rete subita

17' TRABACCA! LA SBLOCCA IL CAMPOMORONE! Fabbri scaglia un missile da fuori che Mitu smanaccia malamente sulla traversa, il più veloce a intervenire sulla respinta è proprio il numero nove biancoblu che deposita la sfera in fondo al sacco. 0-1 all'Olmo-Ferro

14' PALO DI TONA, GENOVESI A UN PASSO DAL VANTAGGIO: da vedere e rivedere il tocco di Fabbri a liberare al tiro il centrocampista biancoblu che, dopo essersi liberato di un avversario, calcia con il destro trovando il montante pieno alla sinistra di Mitu

10' gran finta con il corpo di Fabbri che si libera di Guida, sbaglia poi la misura del cross il fantasista ex Finale e Cairese

8' pericoloso il Campomorone con il sinistro di Fabbri all'altezza del dischetto, conclusione che si perde sopra la traversa

6' punizione dalla trequarti di Gnecchi che Akkari incorna al vertice dell'area piccola, la sfera si impenna senza impensierire Ferro

5' padroni di casa con il 4-4-2 pronto a rimodularsi in 3-5-2 in fase di non possesso, collaudata difesa a tre per i genovesi di Alessi

2' completo arancio fluo per il Celle Varazze, tradizionale casacca biancoblu per il Campomorone

1' si comincia! Partita ritardata di un'ora rispetto al canonico orario delle 15.00 a causa dell'allerta meteo

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Mitu, Ravoncoli, Calcagno, Zampano, Bottino, Guida, Bonanni, Gnecchi, Akkari, Battaglia, Righetti

A disposizione : Tredici, Galatolo, Panepinto, Schirru, Padovan, Saracco, Carro Gainza, Anselmo, Ventre

Allenatore : Mario Pisano

CAMPOMORONE: Ferro, Tona, Giambarresi, Franchi, Zanoli, Campaner, Chirone, Traverso, Trabacca, Fassone, Fabbri

A disposizione : Rainone, Turone, Tavaroli, Damonte, Galli, Mata, Marzi, Consoli, Montemagno

Allenatore : Alessi

Arbitro: Crova di Chiavari

Assistenti: Lumicisi di Albenga - Crisafulli di Genova