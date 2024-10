Calcio, Serie D. Alluvione a Cairo Montenotte, rinviata Cairese - Bra

Dopo il rinvio del Corrent per Carcarese - Pontelungo, anche in Serie D arrivano i primi contraccolpi sulla forte ondata di maltempo che ha coinvolto la provincia di Savona e soprattutto la Val Bormida.

Cairo Montenotte è stata una delle località più colpite e inevitabilmente anche il "Cesare Brin" non si presenta in condizioni adeguate per la disputa del match contro il Bra.

Oltre alla situazione relativa allo stadio, vi sono particolari problemi di viabilità in tutta la cittadina valligiana, motivo per cui il match in programma alle 14:30 tra la Cairese e il Bra è stato rinviato a data da destinarsi.