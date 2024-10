Outdoor. Da venerdì spazio al Regonale Enduro e al "Varazze Adventure Festival"

Tre giorni di sport all’aria aperta vi aspettano a Varazze da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre 2024.

L’idea come sempre è quella di creare un evento totalmente gratuito di sport e divertimento nel pieno dell’altra stagione turistica di Varazze e del Parco del Beigua.

Avete mai visto Varazze dall’alto? A 30 metri di altezza dal mare? "Autogru Vernazza" vi farà vivere un’esperienza unica a bordo della piattaforma delle sue gru. L’esperienza sarà totalmente gratuita durante i 3 giorni di festival!

La manifestazione sarà ospitata nella magnifica cornice della Marina di Varazze, porto turistico tra i più belli in Italia. All’interno della Marina i partecipanti troveranno attività sportive, stand e il paddock della gara regionale di Mountain Bike Enduro.

Durante il week end saranno tante le attività aperte a tutti come camminate organizzate, corsi di arrampicata sulla parete di roccia artificiale, corsi di vela, uscite guidate in MTB, bike test, gare di CrossFit, possibilità di lanci in parapendio, yoga mattutino e tanto altro…

Ma le protagoniste indiscusse del week end saranno sicuramente le biciclette MTB. Varazze, dopo anni di assenza dal mondo gare, ritornerà con una competizione Regionale FCI Enduro (sia e-bike che muscolare) aperta a tutti, volta a valorizzare i sentieri mantenuti dalle Associazioni del territorio.

Sarà inoltre un’occasione, per gli appassionati, di effettuare test gratuiti e scoprire la bellissima rete sentieristica del territorio varazzino, grazie alle uscite organizzate aperte a tutti.

Spazio anche alle scuole di MTB con un’area dedicata e corsi gratuiti, oltre alla possibilità di partecipare alla gara anche per i più piccoli, con un tracciato a loro dedicato.