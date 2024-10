Stelle nello Sport con Villa Montallegro al Festival della Scienza

Lo sport sarà protagonista anche al Festival della Scienza, dedicato quest’anno al tema “Sfide”. Domani (mercoledì 30 ottobre), Stelle nello Sport sarà al fianco di Villa Montallegro nell’organizzazione dell’incontro “What’s new in” dedicato al tema “Tecnologia per la salute nello sport: dalla diagnostica per immagini all’intelligenza artificiale”. Appuntamento alle ore 18:30 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

Villa Montallegro inaugura un ciclo di eventi divulgativi dedicati alle innovazioni tecnologiche nella diagnostica medico-sportiva. L’evento esplorerà gli sviluppi all’avanguardia nel campo della diagnostica e della terapia medica applicata al mondo dello sport, con particolare attenzione alle applicazioni della risonanza magnetica. Verranno presentate tecnologie che consentono di prevedere e curare gli infortuni e ottimizzare le prestazioni atletiche con precisione inedita.



Partecipano all’incontro, moderato da Michele Corti (giornalista sportivo e presidente Stelle nello Sport) eminenti medici, autorevoli divulgatori scientifici e atleti professionisti di alto livello. Condivideranno le loro conoscenze ed esperienze, offrendo una prospettiva multidisciplinare che abbraccia la comprensione approfondita del corpo umano, l’applicazione di tecnologie diagnostiche avanzate e la pratica dello sport ai massimi livelli.



Il mondo dello Sport sarà rappresentato dalla kitesurfer Maggie Pescetto (YCI) protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, dal canottiere Davide Mumolo (Elpis Genova/Fiamme Oro), azzurro a Parigi 2024 e argento mondiale nel Coastal Rowing, e dalla tennista Giorgia Mortello (Lubrano Tennis Academy) campionessa di livello internazionale e oggi istruttrice.

L’evento, patrocinato dall’Ussi Liguria, è anche valido quale corso di formazione per i giornalisti. Tra i relatori spiccano Nicoletta Gandolfo, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini di ASL 3 Genovese, Simona Comandé, head of marketing Europe per Health Systems di Philips, Giorgia Giassi, ingegnere biomedico milanese, Federico Santolini, direttore U.O. Complessa di Ortopedia e Traumatologia d’urgenza presso IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo Formica, direttore della U.O. complessa Clinica ortopedica e traumatologica dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino.