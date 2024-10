Calcio. Savona. Monte verso l'esonero, il nome di Emanuele Cola in pole per la successione

E' arrivata a conclusione l'esperienza di mister Fabrizio Monte, dopo poco più di un mese di campionato, sulla panchina del Savona.

Il rumor che è iniziato a circolare nella serata di ieri ha infatti preso sempre più corpo, tanto che a minuti dovrebbe arrivare l'ufficialità del club.

Difficle immaginare che la scelta sia stata intrapresa esclusivamente per la sconfitta in casa del Multedo, ulteriori novità (anche in merito al successore) dovrebbero comunque emergere a strettissimo giro di posta. Il nome che circola con maggior convinzione è quello di Emanuele Cola, ex vice di mister Luca Monteforte nella comune esperienza al Celle Varazze.