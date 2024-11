Pallanuoto. Serie A1. Rari Nantes Savona senza affanni, Telimar Palermo battuto 12-7

RARI NANTES SAVONA - TELIMAR PALERMO 12-7

FINISCE QUI! La Rari Nantes Savona non sbaglia e batte 12-7 in scioltezza Telimar Palermo. Poker di Merkulov e tripletta di Patchaliev, la squadra di Angelini sale a quota 9 in classifica staccando proprio i siciliani

0:25 GULLOTTA! Riesce a trovare la rete anche il numero dodici di casa, titoli di coda sul match

0:45 BOGGIANO rende meno amaro il passivo, quarto gol di fila incassato dalla Rari

1:06 ancora fermato in attacco Savona, che in questo ultimo quarto ha concesso qualcosa in più agli avversari. Palermo chiama l'ultimo time out disponibile

2:11 BAJIC accorcia ancora le distanze, parziale di 3-0 per Palermo

2:45 Occhione non riesce a superare Mandalà, Telimar può ripartire

5:15 palo di Gullotta, vicino al gol del 12-5, è calata l'intensità in questo ultimo spezzone di partita, ormai nelle mani della Rari

5:38 RETE DI LO DICO, che porta a cinque le marcature della squadra ospite

6:48 FABIANO rompe il lungo digiuno del Palermo, nulla può Da Rold, subentrato a Nicosia

7:15 C'E GIOIA ANCHE PER BRUNI, dilagano i biancorossi

7:29 GRAN GOL DI PATCHALIEV, che piega le dita di Mandalà, doppia cifra per la Rari, che sale sul 10-3 a sette minuti e mezzo dalla fine di un gara condotta con grande attenzione

8:00 si chiude 3-1 il conto degli sprint a favore dei savonesi

ULTIMO QUARTO

0:10 Bruni di prima trova Mandalà attento al centro di pali, si chiude il terzo quarto con il parziale di 2-0

1:11 non sfruttata la superiorità dal Savona, sul fronte opposto il Telimar non riesce ad andare al tiro primo dello scadere del possesso

1:33 time out Angelini, il primo di questo match chiamato dai padroni di casa

1:56 ancora i riflessi del portiere della Nazionale, fermato questa volta Fabiano

2:54 altro doppio miracoloso salvataggio dei biancorossi, decisivo sempre Nicosia

3:21 NICOSIA PARA IL RIGORE DI MUSCAT, Telimar sempre a -6

4:14 time out Palermo per organizzare la superiorità, ma la difesa savonese riesce ancora a contenere il tentativo dei siciliani

5:10 ERDELYI arrotonda ancora il punteggio, tap in vincente del giocatore ungherese, massimo vantaggio per la squadra di Angelini

6:10 MERKULOV non sbaglia, pallone all'angolino, 8-3 Savona

6:10 rigore per la Rari, Merkulov pronto alla battuta

6:50 traversa di Muscat, il Telimar sciupa l'uomo in più

8:00 Patchaliev conquista la sfera, via alla seconda metà di gara

TERZO QUARTO

0:00 parziale di 4-3 in questo secondo quarto, ma il punteggio all'intervallo lungo vede la Rari Nantes Savona avanti 7-3

0:31 uomo in più non sfruttato dai siciliani, Marini sbatte contro il palo al termine del possesso

1:02 Occhione di potenza, la Mandalà questa volta intuisce e respinge con sicurezza

1:29 PETTONATI, terzo gol Telimar, Nicosia sul primo palo non riesce a intervenire con precisione, il pallone si infila sotto la traversa

1:53 IL SILURO DI MERKULOV! 7-2 e terzo gol per il giocatore russo, sempre più un fattore importante all'interno della squadra savonese

2:15 ACCORCIA PALERMO, Lo Cascio, senza calottina, buca questa volta Nicosia da distanza ravvicinata

3:19 OCCHIONE! 6-1! La Rari c'è, prova fin qui di livello per il team di Angelini

3:35 Nicosia! Risponde presente il numero uno biancorosso, che si oppone al destro di Marini

4:20 difensivamente attenta la squadra di Angelini, che non sta accusando particolare stanchezza dopo l'impresa di Atene

4:51 5-1 SAVONA! Erdelyi confeziona, Guidi realizza, partita che inizia a prendere una piega ben precisa alla "Zanelli"

5:48 SI RIPORTA A +3 LA RARI! Doppietta anche di Merkulov, traiettoria vincente sul palo più vicino, dove Mandalà non riesce ad intervenire

6:33 fischiata un'infrazione ai biancorossi, che devono nuovamente difendersi, ma il tentativo di Giovinazzo rimbalza sull'acqua prima di terminare direttamente fuori dalla vasca

6:44 GILBERTI sblocca i siciliani, 3-1

7:00 il palo ferma Guidi sulla prima superiorità di questo secondo quarto

8:00 lo sprint questa volta è a favore del Palermo, Pettonati a fil di sirena non inquadra lo specchio

SECONDO QUARTO

0:10 Nicosia afferra il pallone sulla smanacciata al centro di Bajic, Telimar resta fermo a zero alla fine del primo quarto. 3-0 Rari

0:49 PATCHALIEV, 3-0 e doppietta per il numero undici biancorosso, assist di Figlioli e destro schiacciato sull'acqua che rimbalza sotto la traversa

1:50 Patchaliev manca il bersaglio trovando solo la deviazione di un giocatore in calottina blu

2:16 nulla di fatto in attacco per la compagine di Baldineti, l'uomo in più adesso lo ha la Rari

3:08 Erdelyi carica il destro trovando la manona di Mandalà, nel pozzetto intanto Guidi, che concede la seconda superiorità al Telimar

5:19 sciupa il primo sette contro sei Palermo, ha la meglio la difesa biancorossa che in ripartenza mette Guidi davanti alla porta, perde però l'attimo per tirare il numero dieci di casa

5.46 MERKULOV PER LA RETE DEL 2-0, a segno il giocatore russo, subito un +2 per Savona

6:05 prima superiorità per la Rari, conclusione di Patchaliev respinta da Mandalà, ma resta in avanti la formazione savonese

6:36 fischiato fallo in attacco ai siciliani, può ripartire la squadra di Angelini

7:15 sul versante opposto ci prova Muscat allo scadere dei trenta secondi, Nicosia apre le ali e respinge

7:47 RARI SUBITO AVANTI, Patchaliev dal centro buca Mandalà. 1-0

8:00 si parte! Primo possesso per la Rari, che deve a fare a meno di Rocchi, Rizzo e Damonte

PRIMO QUARTO

Appaiate a quota sei punti in classifica, frutto di due vittorie e una sconfitta, Rari e Telimar aprono il programma della 4^ giornata di Serie A1: da un lato, i biancorossi di Angelini, caricati dalla esaltante vittoria ad Atene contro l'Olympiacos, non vogliono concedere più nulla in campionato dopo l'immeritato e contestatissimo ko contro la Pro Recco, mentre la squadra siciliana cerca un risultato di prestigio in casa di una delle candidate al titolo.

Ecco i giocatori che scenderanno in vasca agli ordini degli arbitri Alfi e Zedda, con delegato FIN Costa

RARI NANTES SAVONA: 1 Nicosia, 2 Cora, 3 Degrossi, 4 Figlioli, 5 Occhione, 6 Ferrari, 7 Merkulov, 8 Bruni, 9 Erdelyi, 10 Guidi, 11 Patchaliev, 12 Gullotta, 13 Da Rold, 14 Ottonello

Allenatore: Alberto Angelini

TELIMAR PALERMO: 1 Mandalà, 2 Mangiante, 3 Marini, 4 Fabiano, 5 Boggiano, 6 Alfonso Pozo, 7 Giliberti, 8 Muscat, 9 Lo Cascio, 10 Bajic, 11 Lo Dico, 12 Pettonati, 13 Holland, 14 Giovinazzo

Allenatore: Marco Baldineti