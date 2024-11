Calcio. Comunicato del Pietra Ligure: "Prendiamo distanza dallo striscione esposto, ma siamo sdegnati per i danni arrecati dai fumogeni ospiti"

Ha fatto parlare anche fuori dal campo il derby tra Pietra Ligure e San Francesco Loano. La stoccata via striscione nei confronti dei rossoblu è arrivata da parte della tifoseria di casa a inizio partita, riferito al match dell'anno scorso tra il team loanese e il Finale: un messaggio da cui il club del presidente Ricciardi ha preso formalmente le distanze. Unitamente, perà, la società pietrese ha sottolineato i danni arrecati dai tifosi ospiti al manto di gioco del Devincenzi.

La nota:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica la propria assoluta presa di distanza rispetto a quanto riportato in uno striscione esposto dall'esterno dello stadio in occasione della recente gara di campionato contro l'A.S.D. San Francesco Loano.

Tali scritte ingiuriose sono da considerarsi totalmente estranee al nostro operato e assolutamente non condivise dalla società.

Contestualmente, il club esprime sdegno per i danni arrecati al terreno di gioco causati dal lancio di fumogeni in campo, verificatosi in corrispondenza del Settore Ospiti.

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 si riserva di adottare ogni misura necessaria per proteggere il proprio impianto e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive, auspicando che simili episodi non abbiano più a ripetersi.