Calciomercato, Cairese. I valbormidesi cercano una punta, rumor su Fernandez Cipolla

Non è un momento facile per la Cairese. La zona calda della graduatoria ha inghiottito i gialloblu dopo un avvio positivo in campionato, tanto da spingere la dirigenza valbormidese all'esonero di mister Boschetto e all'avvento di Marco Nappi.

Col mercato di fatto sempre aperto, l'opportunità di attingere a nuovi giocatori resta una via percorribile, tanto che più di un identikit è stato affiancato nell'arco delle ultime ore.

La pista più calda sembra condurre a Lautaro Eloy Fernandez Cipolla, centravanti ormai ex Sarnese, dopo la risoluzione ufficializzata stamattina e nessun gol all'attivo in stagione.

La punta trenunennte argentina, nativa di Santa Rosa, è in Italia ormai da una decina d'anni e ha indossato tra le altre anche le maglie di Troina, Licata e Lanusei.