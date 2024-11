Ecco la prima vittoria per Briseide Sl: trionfo a Bologna nella Tris nazionale per il gentlemen driver Alessandro Catalano

E' arrivata dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna la prima adrenalinica vittoria stagionale per il team di Briseide Sl e del suo gentleman driver Alessandro Catalano, nella gara del 31 ottobre scorso.

Nella quarta corsa del programma dell'attesa competizione felsinea, dove Briseide partiva dalla posizione numero 1 dopo il sorteggio, la cavalla e il suo driver hanno saputo imporsi con una prestazione che il risultato stesso ha determinato come impeccabile, spuntandola al termine della corsa su Velez D'Aghi del driver Morelli.

La vittoria segna un momento speciale per il cavallo e il suo conducente, che di recente hanno vissuto l'emozione di un altro prestigioso evento: il debutto presso l’ippodromo di San Siro a Milano. E ora, dopo la gioia di esordire in uno dei palcoscenici più celebri per l'ippica italiana, l'adrenalina del gradino più alto del podio.