Calcio. Borgio Verezzi. Il presidente Cordiale tuona: "Passo in avanti dopo lo 0-3 con la Virtus, ma direzione non all'altezza"

E' arrivato il commento del presidente Fabio Cordiale dopo il 3-0 incassato dal Borgio Verezzi in casa della Virtus Sanremo. Il massimo dirigente rossoblu ha visto dei miglioramenti dopo li numero di reti a due cifre subìte nelle scorse giornate.

la critica del presidente è andata alla direzione arbitrale e alla designazione per la sfida contro i matuziani:

"Ora il Borgio può dire la sua. Sono contento - spiega Cordiale - perchè contro la Virtus ci siamo giocati la partita ma purtroppo siamo stati penalizzati da un direzione al quanto imbarazzante, con due rigori negati sostituti da due calci di punizione dal limite dell'area, con un rigore dato discutibile, un gol in fuorigioco netto con il direttore a 50 metri di distanza che era impossibile giudicare, e un gol annullato in posizione anche detto da loro valida.

Hanno mandato un direttore che tornava da un infortunio, e detto da lui non riusciva a correre tanto, questo non può succedere perche noi facciamo sacrifici importanti per andare avanti e la federazione deve mandare a recuperare i loro direttori nei settori giovanili; sicuramente hanno pensato di mandarlo con noi pensando che poteva essere una partita semplice, ora questo non può piu succedere, i mie ragazzi devono essere tutelati, non trattati come cavie per la federazione, altrimenti la prossima volta che succede che mandano un arbitro che zoppica ,io ritiro la squadra dal campo.

Il Borgio Verezzi merita rispetto".