Calcio | Ceriale. I biancoblu tornano al successo contro il Superba, Fazio: "Sia il primo passo per un bel finale di stagione, mister Mambrin fortissimo nei momenti di difficoltà" (VIDEO)

La zona playout è sempre dietro l’angolo, ma per il Ceriale era fondamentale battere il Superba per dare nuova linfa alla propria rincorsa salvezza.

Mister Federico Fazio, vice di Marco Mambrin, ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto contro i genovesi, auspicando che possa rappresentare il primo passo verso un’ultima parte di campionato disputata su buoni livelli.

La stagione biancoblu è stata piena di difficoltà e, a tal proposito, il giovane tecnico ha voluto evidenziare il ruolo fondamentale di Mambrin nella gestione dei momenti più delicati.